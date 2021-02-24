В Японии оценили эффективность «Спутника V»

Главный аналитик и профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи оценил эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Статья опубликована на портале Yahoo News Japan.

Эксперт сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата.

«С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер», — написал он.

Фудзи напомнил, что эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92 процента. Итоговая эффективность препарата составила 91,4 процента, в отношении тяжелых случаев — 100 процентов.

Ранее в феврале в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщили, что дали возможность для подачи заявки. При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе, однако на Западе ее пока не получили.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».