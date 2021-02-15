Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность вакцин от коронавируса против новых штаммов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, передает ТАСС в понедельник, 15 февраля.

При необходимости кабмин должен будет провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в регистрационные досье.

Доклад по этому вопросу президент ждет до 15 марта.

Ранее стало известно, что в центре имени Гамалеи разработали технологию, при помощи которой можно быстро создавать вакцины от разных штаммов коронавируса. Директор центра Александр Гинцбург отметил, что о разработке планируется доложить главе Минздрава Михаилу Мурашко.