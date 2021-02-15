Россия
 
Последние новости
Кравчук констатировал невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса
Увольнение десяти генералов из Росгвардии связали со спецоперацией ФСБ
ФСБ поучаствует во внедрении электронных копий документов
Почти половина российских компаний решили поднять цены
Призер ОИ ответил требовавшему суровее наказать российских биатлонистов норвежцу
Прощание с королем порно превратили в вечеринку со стриптизом
На Украине заявили о распаде «клуба друзей против Путина»
Во втором российском регионе начался дефицит бензина
Против Михаила Боярского возбудили исполнительное производство
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность вакцин от коронавируса против новых штаммов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, передает ТАСС в понедельник, 15 февраля.

При необходимости кабмин должен будет провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в регистрационные досье.

Доклад по этому вопросу президент ждет до 15 марта.

Ранее стало известно, что в центре имени Гамалеи разработали технологию, при помощи которой можно быстро создавать вакцины от разных штаммов коронавируса. Директор центра Александр Гинцбург отметил, что о разработке планируется доложить главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор и ВОЗ решили создать центр по готовности к пандемиям
В России научились быстро создавать вакцины от разных штаммов COVID-19
Российский вирусолог назвал причину неэффективности вакцины от коронавируса