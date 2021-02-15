Роспотребнадзор и ВОЗ решили создать центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решили создать Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Центр создается на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт Микроб».

Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ в создании и использовании мобильных лабораторий, обучении иностранных специалистов в области реагирования на санитарно-эпидемиологические ЧС, в первую очередь, в регионах Восточной Европы и Центральной Азии, а также в выстраивании сети подобных учреждений.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. В ведомстве указали, что тест выявляет именно мутантный штамм.

Об одной из новых мутаций коронавируса впервые сообщили в Великобритании в декабре 2020 года. Штамм обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал уже ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. Известно, что он легче передается от человека человеку.