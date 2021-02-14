Врач оценил влияние весеннего спада иммунитета на COVID-19

Врач Олег Серебрянский оценил влияние весеннего спада иммунитета на COVID-19. Об этом главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» рассказал агентству «Прайм».

По его словам, прямой зависимости между риском заболеть вирусом и иммунитетом нет. Специалист рассказал, что бывает такое, что сильные здоровые люди болеют коронавирусом в более тяжелой форме, чем те, у кого низкий иммунитет.

Эксперт отметил, что прием БАДов, витаминов и специальные процедуры вряд ли сократят риски, связанные с коронавирусом. Он подчеркнул, что на снижение заболеваемости вирусом скорее должно повлиять то, что в России успешно учатся лечить данное заболевание, и расширяется вакцинация. Все это позволяет надеется, что нового пика заболеваемости в скором времени не последует, резюмировал врач.

При этом Серебрянский добавил, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения такими заболеваниями, как грипп и ОРВИ, а также облегчить их течение. Поэтому специалист советует заниматься спортом и принимать витаминные комплексы.

Ранее ученые доказали, что лечение коронавируса витамином С и цинком неэффективно и может принести вред организму. Американские специалисты выяснили, что высокие дозы глюконата цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов SARS-CoV-2.