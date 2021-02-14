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Иммунолог оценил слова Мясникова о приближении эпидемии «страшнее коронавируса»

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Иммунолог Владимир Болибок оценил слова врача и телеведущего Александра Мясникова о приближении эпидемии «страшнее коронавируса». Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

Болибок, комментируя идею Мясникова о необходимости разработки универсальной вакцины от гриппа, отметил, что вирусы гриппа, в отличие от COVID-19, достаточно хорошо изучены. Он подчеркнул, что по этой причине проблем с вакциной не будет. Врач также заявил, что, помимо вакцин, необходимо иметь резервы для оказания медпомощи и перестройки промышленности, чтобы при необходимости была возможность наладить производство лекарств и средств защиты.

Специалист добавил, что уроки пандемии приведут к тому, что появятся центры расширенного контроля за вирусными инфекциями, в которых будут изучать коронавирусы и аденовирусы. Он пояснил, что «бояться не стоит, но надо быть наготове».

Ранее Мясников предупредил, что человечеству может грозить эпидемия опаснее, чем пандемия коронавируса. По его словам, когда придет новая инфекция — неизвестно, но до этого времени ученые должны разработать новую универсальную вакцину от гриппа.

Доктор рассказал, что новая инфекция может появиться двумя путями. «Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку», — заявил он.

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