Мясников заявил о приближении эпидемии «страшнее коронавируса»

Человечеству может грозить эпидемия опаснее, чем пандемия коронавируса, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает «Ura.ru».

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет», — сказал он. Мясников отметил, что новая инфекция может появиться двумя путями.

«Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку», — заявил он. Он также добавил, что смертельная пандемия в двух мутациях от человечества.

По словам Мясникова, время прихода новой инфекции неизвестно, но до этого времени ученые должны разработать новую универсальную вакцину от гриппа.

Ранее Мясников раскрыл причину возросшей смертности в России. Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, а не с коронавирусной инфекцией, считает он.