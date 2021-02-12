Эксперт ВОЗ от России назвал способ избежать новой пандемии

Эксперт Всемирной организации здоровья (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков объяснил чрезвычайную важность установления животного-хозяина вируса SARS-CoV-2. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, эта информация позволить понять закономерности эпидемического процесса циркуляции инфекции. «Нам надо знать, кто является носителем вируса в природе, чтобы оценивать риски новых заносов вируса в популяцию людей и чтобы планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия», — пояснил он.

Также данные сведения необходимы для оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми человечество может столкнуться в будущем.

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Кроме того, знание о хозяине вируса позволит защищать животных от инфекции, прежде всего домашних и одомашненных: они находятся в тесном контакте с людьми и могут служить дополнительным источником заражения, в частности, работников, задействованных в их выращивании, и конечных потребителей продукции.

9 февраля сообщалось, что эксперты ВОЗ отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории. Они не смогли установить источник коронавируса среди животных. В ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса.