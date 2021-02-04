Эксперт ВОЗ от России нашел на рынке в Ухане условия для начала пандемии

Эксперт Всемирной организации здоровья (ВОЗ) от России Владимир Дедков побыл на рынке морепродуктов в китайском Ухане «Хуанань», где, предположительно, началась вспышка COVID-19, и оценил условия для распространения вируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, этот рынок «весьма далек от совершенства». «Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Естественно, что там все что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются», — описал место российский эксперт ВОЗ.

При этом рынок находится не в том состоянии, в котором он был год назад. В настоящее время он закрыт, идет снос павильонов — тем не менее даже сейчас можно говорить о наличии всех факторов для начала эпидемии.

В то же время инфекционист подчеркнул, что фактов о происхождении вируса на рынке морепродуктов все еще нет. «Нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», — заключил он.

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Ранее Дедков заявил, что представить утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии очень сложно, так как сама лаборатория устроена выше всяких похвал. По его словам, нет ни предпосылок, ни фактов, говорящих о том, что вирус распространился именно из лаборатории.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.