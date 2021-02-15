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В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Российские ученые зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что тест выявляет именно мутантный штамм. В ведомстве подчеркнули, что испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали высокую точность.

«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование», — говорится в сообщении.

Об одной из новых мутаций коронавируса впервые сообщили в Великобритании в декабре 2020 года, в связи с чем ее и стали именовать британской. Штамм обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал уже ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах.

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