Разработчик «ЭпиВакКороны» рассказал о преимуществах вакцины

Все известные мутации коронавируса не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной «ЭпиВакКорона», заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков, передает РИА Новости.

Он добавил, что преимущество пептидной вакцины в том, что она устойчива к различным мутациям вируса, а также предполагает возможность многократной ревакцинации. «Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты», — сказал Рыжиков.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Первым был зарегистрирован «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».