Россиянам напомнили противопоказания к вакцинации от коронавируса

Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал. Прививку от коронавируса не рекомендуется делать при тяжелых аллергических реакций в анамнезе, таких как анафилактический шок, а также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Об этом в интервью радиостанции «Вести FM» напомнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, перечисленные болезни относятся к временным противопоказаниям. Так, когда острое инфекционное заболевание проходит или наступает ремиссия хронического заболевания, то человек может получить вакцину. Также прививку нельзя делать в периоды беременности и кормления грудью, поскольку для этой категории россиянок не было проведено испытаний, а также несовершеннолетним.

«Это весь перечень противопоказаний. Фактически абсолютное большинство людей могут не волноваться о том, что вакцины им противопоказаны и прививаться», — заключил Чуланов.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения коронавирусом после двух уколов «Спутника V» единичны. У тех, кто вакцинировался одним компонентом, случаи заболевания были редки.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».