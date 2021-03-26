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Разработчик заявил о единичных случаях заражения после двух уколов «Спутника V»

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Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»

Случаи заражения коронавирусом после двух уколов «Спутника V» единичны, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Единичные случаи [заболевания] — у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — сказал он. Гинцбург добавил, что у тех, кто вакцинировался одним компонентом случаи заболевания редки.

Специалист напомнил, что через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается вакцинированным через три недели после введения второго компонента, именно в этот момент формируется иммунитет к инфекции.

Он также добавил, что меры предосторожности по COVID нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом «Спутника V». Это позволит организму сформировать почти стопроцентную защиту от инфекции.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech.

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