Россиянам рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона»

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным, не все тест-системы способны выявить антитела к коронавирусу после применения данного препарата. В ведомстве пояснили, что основанные на пептидных антигенах вакцины, в том числе и «ЭпиВакКорона», позволяют выработать меньшее разнообразие антител.

В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать отдельные ИФА-тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», чтобы выявить антитела после этой вакцины. Их предоставляют всем регионам, в которых начинают использовать препарат. Уточняется, что большинство коммерческих тестов нацелены на широкий спектр антител, в связи с чем «с высокой вероятностью» их может быть недостаточно для выявления иммунитета после инъекции «ЭпиВакКороны».