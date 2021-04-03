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Россиянам рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона»

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным, не все тест-системы способны выявить антитела к коронавирусу после применения данного препарата. В ведомстве пояснили, что основанные на пептидных антигенах вакцины, в том числе и «ЭпиВакКорона», позволяют выработать меньшее разнообразие антител.

В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать отдельные ИФА-тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», чтобы выявить антитела после этой вакцины. Их предоставляют всем регионам, в которых начинают использовать препарат. Уточняется, что большинство коммерческих тестов нацелены на широкий спектр антител, в связи с чем «с высокой вероятностью» их может быть недостаточно для выявления иммунитета после инъекции «ЭпиВакКороны».

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