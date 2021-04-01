Цену на вакцину «ЭпиВакКорона» снизили в два раза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала снижение цены на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в два раза — с 9541 рубля до 4210 рублей, передает РИА Новости.

Препарат, разработанный новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет продаваться в пачках по 10 ампул. «ЭпиВакКорона» — вторая из трех, зарегистрированных в России вакцин. В начале марта ее одобрили для вакцинации пожилых людей.

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков заявил, что иммунный ответ, формируемый «ЭпиВакКороной», эффективен для всех известных мутаций коронавируса. В свою очередь в Роспотребнадзоре утверждают, что «ЭпиВакКорона» формирует тройную иммунную защиту.

Первой российской зарегистрированной вакциной стал «Спутника V», последней на данный момент регистрацию получила вакцина цента имени Чумакова «КовиВак». В конце марта она вышла в гражданский оборот.