Россия
 
Последние новости
Стрелок из Мытищ устроил взрыв во время штурма
Грузия решила вакцинировать от коронавируса Абхазию и Южную Осетию
Соседи поймали упавшую из окна многоэтажки девочку и спасли ее
На российский регион обрушился «рыжий дождь»
Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «гораздо лучше»
Раскрыта истинная причина смерти Валентины Легкоступовой
Счетная палата сообщила о провале крабовой реформы
Австрия захотела купить миллион доз «Спутник V» у России
Путин заявил о важности укрепления общероссийской гражданской идентичности
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав сообщил о возможной третьей волне COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Показатели заболеваемости COVID-19 в России позволяют говорить о возможной третьей волне инфекции. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС во вторник, 30 марта.

«Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова.

По ее словам, в России проводят необходимые меры, что не допустить третьей волны и добиться формирования коллективного иммунитета в ближайшие месяц-полтора. Если получится это сделать, то в Минздраве смогут говорить о «стихании коронавирусной инфекции».

«Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики», — признала Семенова.

По последним данным, всего в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса. Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Прививку делают в основном препаратом «Спутник V», однако помимо него зарегистрировано еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Инфекционист оценил возможность снятия коронавирусных ограничений в России
ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России