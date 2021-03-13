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Инфекционист оценил возможность снятия коронавирусных ограничений в России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новостри

Снимать ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, пока рано — необходимо, чтобы темпы распространения инфекции замедлились. Так возможность отмены мер оценил инфекционист Александр Горелов, передает «Российская газета».

По словам специалиста, важно, чтобы иммунитет к инфекции сформировался у 60-70 процентов населения. При этом неважно, произойдет это естественным путем, когда переболеет большинство, или после вакцинации.

«Суть одна — только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса», — заявил Горелов.

Инфекционист добавил, что пока нет третьей волны коронавируса и страна «никак не выберется» из первой. По его словам, в России пока наблюдался осенний подъем инфекции, сейчас идет спад, но до нулевой отметки еще далеко.

Ранее сообщалось, что у антител к коронавирусу есть парадокс, при котором они могут не усиливать, а ослаблять защиту организма. Как объяснил иммунолог Николай Крючков, это способствует более тяжелому протеканию болезни. По его словам, на ранних этапах появляются белки иммунной системы, которые активно участвуют в уничтожении инфекции, и если появляются препятствия для их работы, вирус размножается активнее. Определенные виды антител могут тормозить работу этих белков. Такие случаи могут быть врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

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