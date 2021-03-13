Россия
 
Последние новости
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Раскрыто вооружение российского перспективного «Грома»
Стало известно о требовании ряда стран ЕС смягчить правила въезда для туристов
США согласились продать Германии патрульные самолеты на 1,8 миллиарда долларов
Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от коронавируса
Пранкер пошутил про коронавирус и всю пандемию просидел в СИЗО
Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного потока-2»
В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог объяснил парадокс антител к коронавирусу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иммунолог Николай Крючков объяснил парадокс антител к коронавирусу, при котором антитела могут не усиливать, а ослаблять противовирусную защиту, что способствует более тяжелому протеканию болезни. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Врач пояснил, что на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы — интерфероны — которые принимают активное участие в уничтожении инфекции. «Если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму», — объяснил он.

При этом определенные виды антител, которые вырабатываются в ответ на коронавирус, имеют строение, тормозящее работу интерферонов. По словам Крючкова, такие случаи могут быть врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

В сентябре прошлого года вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти рассказал, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен. По его словам, это происходило «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», которые атакуют интерферон.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Академик поделился интересной находкой в иммунитете переболевших COVID-19
Загадки антител: когда даже высокий уровень не спасает от тяжелого ковида
Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19
Объяснена «хитрость» коронавируса