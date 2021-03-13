Иммунолог объяснил парадокс антител к коронавирусу

Иммунолог Николай Крючков объяснил парадокс антител к коронавирусу, при котором антитела могут не усиливать, а ослаблять противовирусную защиту, что способствует более тяжелому протеканию болезни. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Врач пояснил, что на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы — интерфероны — которые принимают активное участие в уничтожении инфекции. «Если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму», — объяснил он.

При этом определенные виды антител, которые вырабатываются в ответ на коронавирус, имеют строение, тормозящее работу интерферонов. По словам Крючкова, такие случаи могут быть врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

В сентябре прошлого года вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти рассказал, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен. По его словам, это происходило «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», которые атакуют интерферон.