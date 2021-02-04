Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19

Ученые Медицинского университета Турции в Анкаре назвали причины тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Специалисты пришли к выводу, что из-за коронавируса резко снижается содержание витамина А в организме. Они указали на то, что при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического недостатка этого витамина.

Для исследования они взяли образцы крови у группы здоровых людей и у группы пациентов университетской больницы, которые находились с коронавирусной инфекцией в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В результате анализа ученые установили, что у группы заболевших очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, которые препятствуют его выводу организма.

Снижение уровня витамина А ученые объяснили тем, что он активно используется организмом для синтеза интерферона — специальных противовирусных белковых молекул. Белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.

Ранее коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии назвали витамин, дефицит которого может привести к внезапной смерти пациентов с COVID-19. Специалисты предупредили, что нехватка витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов.