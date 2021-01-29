Ученые предупредили о внезапной смерти при COVID-19 из-за дефицита витамина

Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии назвали витамин, дефицит которого может привести к внезапной смерти пациентов с COVID-19. Об этом пишут «Известия».

Специалисты предупредили, что нехватка витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов.

Ученые выяснили, что витамин имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови. По их мнению, он активизирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках и выполняет важную роль в профилактике тромбозов.

Кроме того, от него зависит деятельность белка MGP, который защищает эластичные волокна от разрушения. Белок может подавлять рост кристаллов кальция в мягких тканях.

Как заявил заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессора Олег Медведев, для предотвращения дефицита витамина K необходимо употреблять зеленые овощи с оливковым маслом. Кроме того К2 есть в продуктах животного происхождения, например в жирных сырах, молоке и сливочном масле.

Ранее группа ученых из ведущих университетов Ирландии предложила включить витамин D в список эффективных средств для профилактики коронавируса. По их словам, ежедневный прием витамина D способен значительно снизить риск заражения коронавирусом, уберечь от тяжелого течения болезни, а также летального исхода.