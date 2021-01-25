Предложено эффективное средство для профилактики коронавируса

Группа ученых из ведущих университетов Ирландии предложила включить витамин D в список эффективных средств для профилактики коронавируса. Специалисты направили соответствующее письмо правительству, сославшись на ряд исследований и опыт других стран, сообщает Irish Independent.

По их словам, ежедневный прием витамина D способен значительно снизить риск заражения коронавирусом, уберечь от тяжелого течения болезни, а также летального исхода. Они посоветовали считать этот метод профилактической рекомендацией наряду с мытьем рук, социальным дистанцированием, ношением масок и проветриванием помещений. Специалисты пояснили, что получать достаточное количество этого элемента естественным путем — за счет питания, а также солнечного света — невозможно, особенно зимой.

Ученые указали оптимальную ежедневную дозу витамина, которую следует принимать в период пандемии — 20-25 микрограммов. При этом пожилым, людям с избыточным весом, а также с темной кожей необходимо предварительно посоветоваться с лечащим врачом.

Ученые привели в пример опыт испанской автономной области Андалусия, в которой проживающим в домах престарелых людям стали давать витамин D. В результате показатель смертности от COVID-19 снизился за два месяца в 20 раз. «По наблюдениям германских врачей, инфицированные с витаминной недостаточностью в 15 раз чаще других оказываются в палатах интенсивной терапии и на вентиляции легких», — добавил директор института здорового питания при дублинском колледже Тринити Дэн Маккартни.

Ранее британские врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Оказалось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни.