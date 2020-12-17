Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом для женщин

Снизить риск заражения коронавирусом на 10–15 процентов можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. Однако эффект отмечается только у женщин, говорится в исследовании опубликованном на портале Medrxiv.

Учеными из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона было использовано приложение COVID Symptom Study, в котором люди из разных стран записывали информацию о том, как они перенесли болезнь. Исследователи проанализировали около 400 тысяч анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19, большая часть анализов была отрицательной. Около половины владельцев этих анкет отметили, что принимали различные пищевые добавки с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что регулярный прием цинка, витамина С или чеснока никак не оказал влияния на риск заболеть, а употребление поливитаминов снижало риск заражения на 13 процентов, витамина D — на 9 процентов, пробиотиков — на 14 процентов, жирных кислот омега-3 — на 12 процентов. Однако эта корреляция была обнаружена только у женщин.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Пренебрежение врачебной помощью привело инфицированных граждан к ряду негативных последствий, в частности сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению. Заболевшие пытались самостоятельно вылечить COVID-19 с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов.