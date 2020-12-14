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Врач рассказал о жалобах пациентов спустя месяцы после перенесенного COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Переболевшие COVID-19 в первую волну россияне спустя месяцы обращаются к врачам с жалобами на слабость, повышенное артериальное давление, головокружение и необъяснимые нарушения пищеварения. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

«У мужчин повреждения идут от мужской половой сферы — снижается уровень тестостерона, который необходим для поддержания мышечной массы. И не совсем понятно, что делать с этими пациентами», — добавил Болибок.

По его словам, в основном за медицинской помощью обращаются люди старше 30 лет. «Они сейчас приходят и говорят: "Вы знаете, я вот перенес ковид весной, но до конца как будто и не выздоровел"», — рассказал врач.

Ранее россияне описали негативные последствия самолечения при коронавирусе с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов. Пренебрежение врачебной помощью привело к сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению.

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