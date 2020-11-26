Британские ученые рассказали о последствиях нехватки витамина D в организме. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что дефицит этого витамина может привести к остеомаляции (системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани — прим. «Ленты.ру»). По данным медиков, на ранних этапах недуг может развиваться незаметно. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

Исследователи отметили, что нехватка витамина D может стать причиной ноющей боли в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Патология опасна для пожилых людей, поскольку это приводит к переломам и остеопорозу.

Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.