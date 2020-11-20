Раскрыто новое свойство витамина D

Витамин D способен снижать риск развития рака. Об этом сообщается в опубликованном в журнале JAMA Network Open исследовании ученых из клинической больницы «Бригэм энд Уименс» Гарвардской медицинской школы.

Специалисты раскрыли новое свойство витамина благодаря эксперименту, в рамках которого они на протяжении пяти лет наблюдали за 25 тысячами здоровых пациентов, среди которых были мужчины старше 50 и женщины старше 55 лет.

Ученые разделили участников исследования на четыре группы: первой было предписано принимать пищевую добавку с витамином D и омега-3, второй давали витамин D в сочетании с плацебо, третья ограничилась приемом омега-3, а четвертая — плацебо. При этом пациенты должны были урезать употребление витамина D и жирных кислот до 800 единиц в сутки. Врачи наблюдали за их состоянием и проводили медобследование каждый год.

Опыт продемонстрировал, что прием пищевых добавок никак не отражается на риске развития рака, однако среди употреблявших витамин D показатели смертности на поздних стадиях оказались ниже. Вид рака при этом никак не влиял на результат. Специалисты отметили, что эффективность приема витамина зависит от индекса массы тела. Так, у добровольцев с нормальным весом зафиксированный показатель достигал отметки в 38 процентов, в то время как у пациентов с ожирением он стремился к нулю. Общее снижение смертности составило 17 процентов.

Ранее российский диетолог Марина Макиша назвала витамины, которые наиболее важны для организма в зимний период. Она посоветовала включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, поскольку их нехватка может привести к снижению иммунитета.