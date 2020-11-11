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Российский диетолог назвала самые важные витамины зимой

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Фото: Pixabay

Российский диетолог Марина Макиша назвала витамины, которые наиболее важны для организма в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу «Звезда».

Специалист пояснила, что замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды являются самым главным источником витаминов и антиоксидантов. Они также укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма в период вирусных заболеваний. Кроме того, их можно заменить и на сезонные продукты, такие как квашеная капуста. В ней содержится много витамина C и полезных для кишечника бактерий.

Эксперт также напомнила о важности витамина D, нехватку которого организм испытывает зимой из-за короткого светового дня. Это может стать причиной нарушения сна и депрессии. В таком случае нервной системе понадобится магний в сочетании с витамином B6.

Также диетолог посоветовала включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, поскольку их нехватка может привести к снижению иммунитета.

В октябре врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов раскрыл способ повысить иммунитет в холодную погоду. Специалист заметил, что в холодное время года необходимо потреблять больше жиров животного происхождения. При этом Харлов пояснил, что не все жиры одинаково полезны для организма. Наиболее безопасные и полезные — животные жиры.

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