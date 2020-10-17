Диетолог назвала способные помочь пережить зиму витамины

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова назвала витамины, способные помочь пережить зиму. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам врача, не следует пренебрегать жирными продуктами, поскольку они содержат много полезных веществ, в частности, витамины D и А. Первый содержится в сливочном и топленом масле. Также Незванова рекомендовала есть больше жирной рыбы.

«Зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период» , — пояснила специалист.

Помимо этого, не стоит забывать и о витаминах группы C, они помогут лучше подготовить организм к вирусным заболеваниям.

Ранее испанские диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес перечислили продукты, которые противопоказаны при головной боли. По их совету, следует отказываться от голубых сыров, цитрусовых и авокадо. Также причиной мигреней могут быть кофе и красное вино.