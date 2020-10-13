Россиянам раскрыли секрет правильного «заедания» стресса

«Заедание» стресса — естественный и нормальный подход, поскольку в ситуации нервного напряжении людям становится легче, когда они делают паузу и съедают что-нибудь вкусное. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Тем не менее она раскрыла секрет правильного способа борьбы со стрессом при помощи еды. По словам специалиста, необходимо выбирать продукты, которые приносят удовольствие. «Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда», — пояснила диетолог.

Бережная напомнила, что в стрессовых ситуациях любимая еда дает временное облегчение, но не устраняет источник проблемы. Она призвала россиян не увеличивать количество потребляемой при «заедании» стресса еды, так как это может привести к новым проблемам. А если с нервным напряжением бороться лишь таким способом, то в перспективе позитивный эффект для нервной системы будет снижаться, а стресс может стать постоянным, заключила она.

Ранее член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала способ справиться с ночным обжорством. При внезапном приступе голода вечером врач посоветовала выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. Если это не помогло, лучше перекусить кефиром или теплым молоком со специями: корицей, куркумой, имбирем, чайной ложкой меда. В крайнем случае можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом.