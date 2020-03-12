Россиянам раскрыли связь между сном и перееданием

Нарушения сна приводят к желанию съесть что-то вредное вечером следующего дня. Эту связь в разговоре с радио Sputnik россиянам раскрыла невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева.

По ее словам, бессонная ночь провоцирует в человеке тягу к мучному, жирному и сладкому. В таких случаях обычно аппетит просыпается не утром или днем, а ближе к ночи. Это связано с уровнем гормона кортизола, который в утренние часы повышается, чтобы человек мог проснуться, и к вечеру снижается.

Царева отметила, что «совы» более склонны к вечернему перееданию, набору веса и гипертонии. Также существует синдром «ночной еды», когда больше 25 процентов от общего рациона приходится на время после семи вечера. «Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, связано со стрессом», — пояснила врач.

Если недостатка в сне нет, но после еды сильно тянет в сон, это может быть признаком инсулинорезистентности. В таком случае организм реагирует на углеводы большим количеством инсулина, из-за чего резко снижается сахар в крови. «То же самое можно наблюдать при депрессии, повышенном стрессе и при прокрастинации, когда мы хотим увильнуть от какой-нибудь работы», — добавила собеседница радиостанции.

Ранее россияне сообщили, что в среднем спят по семь часов в день.

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