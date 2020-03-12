Названа разница в снах российских мужчин и женщин

Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73 и 65 процентов соответственно). При этом россияне видят сны с разной периодичностью: 26 процентов — несколько раз в неделю, 20 процентов — каждую ночь, 19 процентов — несколько раз в месяц. Еще 4 процентам опрошенных сны приходят несколько раз в год, а 2 процентам — раз в год и реже.

Респонденты обоих полов признались, что в среднем спят по ночам по семь часов.

Опрос проведен 9 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,5 процента.

Ранее сообщалось, что самой опасной позой для сна была признана поза в положении сидя. По утверждению врачей, она увеличивает внутрибрюшное давление и плохо влияет на сердце. Люди, часто спящие сидя, страдают от отеков, кроме того, у них увеличивается риск расширения вен и тромбоза. Сон на боку вредит позвоночнику, а на животе — увеличивает внутрибрюшное давление. Таким образом, наиболее безопасной позой для сна остается положение на спине.

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