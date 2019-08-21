Выявлено нежелание россиян фотографироваться

Подавляющее большинство россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«82 процента наших соотечественников признались, что фотографироваться скорее не любят. Особенно актуально данное мнение среди респондентов в возрасте старше 60 лет (88 процентов) и тех, кто практически не пользуется интернетом (88 процентов)», — говорится в сообщении.

16 процентов опрошенных заявили, что любят фотографироваться, отмечает ВЦИОМ. Чаще других об этом говорили женщины (19 процентов), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (34 процента) и от 25 до 34 лет (20 процентов).

Большинство россиян делают фото с помощью мобильных телефонов (82 процента опрошенных), цифровые фотоаппараты использует только 15 процентов респондентов. Отснятые материалы публикуют в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники». В последней чаще всего размещают фотографии люди в возрасте от 45 до 59 лет (64 процента) и старше 60 лет (92 процента). «ВКонтакте» и Instagram предпочитают те, кому от 18 до 24 лет (84 и 83 процента соответственно).

В начале августа опрос ВЦИОМ показал, что за последние пять лет россияне стали больше читать. В 2019 году книги читают 53 процента россиян — пять лет назад их было 45 процентов. Однако это меньше, чем в 2018 году, — тогда читающих россиян было 55 процентов.

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