Стало известно отношение россиян к чтению книг

Россияне стали больше читать за последние пять лет, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2019 году книги читают 53 процента россиян — пять лет назад их было 45 процентов. Однако это меньше, чем в 2018 году, — тогда читающих россиян было 55 процентов.

Чаще всего читают книги женщины — 59 процентов, молодежь от 18 до 24 лет — 83 процента, а также от 25 до 34 лет — 61 процент. 68 процентов читающих имеют высшее образование. При этом россияне больше покупают книги (88 процентов), чем читают их (53 процента). В среднем каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев.

30 процентов респондентов предпочитают исторические романы, еще столько же — книги для детей, а 28 процентов — учебную или научную литературу. 23 процента выбирают детективы, 22 — книги по домашнему хозяйству, 21 — фантастику, а 20 процентов — классическую русскую и зарубежную литературу. Ужасы выбирают три процента опрошенных, еще столько же — психологическую литературу. Религиозная литература интересует два процента россиян.

Для большинства россиян (73 процента) книга считается лучшим подарком. Среди отечественных авторов девять процентов рекомендовали бы прочесть Пушкина, шесть процентов — Толстого, пять процентов — Достоевского, четыре процента — Булгакова и столько же — Лермонтова. 35 процентов не смогли рекомендовать конкретного автора.

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. 53 процента опрошенных смотрят фильмы и сериалы каждый день, еще 26 процентов делают это минимум раз в неделю. Также россияне любят проводить время с друзьями. Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

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