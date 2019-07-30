Раскрыта причина сноса уникальной библиотеки в центре Москвы

Московские эксперты-градозащитники в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» раскрыли причину сноса в середине июля легендарного здания фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН. По их словам, полное уничтожение здания было предусмотрено проектом реконструкции здания, который ранее был утвержден главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Вместе с тем, сразу несколько экспертов подчеркнули, что сноса можно было избежать. «После пожара сохранилось ядро — книгохранилище, вокруг которого были сосредоточены административные кабинеты, — рассказывает инспектор ВООПИК, гид-москвовед Михаил Добров. — В торце здания уцелел и был законсервирован маленький фрагмент третьего этажа с интерьерами, ленточным остеклением и сделанными в Финляндии плафонами».

По мнению активиста «Архнадзора» Виктория Иноземцева, после пожара здание следовало не разрушать до основания, а пытаться всеми силами восстановить. «Безусловно, пожар принес большой ущерб библиотеке ИНИОН, — говорит она. — И тем не менее у этого здания было другое будущее, просто оно не состоялось. Дома восстанавливали и после более тяжелых пожаров. Как простые горожане, так и представители научной среды, архитекторы выступили в свое время за сохранение библиотеки ИНИОН РАН. Но их мнение было проигнорировано».

Проект реконструкции здания библиотеки ИНИОН был утвержден в 2017 году. Его реализацией занимается компания «Гипрокон», которая выиграла конкурс, в котором помимо нее принимала участие еще только одна компания — «Ардент М», предлагавшая выполнить работы за минимальную сумму. Однако заниженные требования не помогли «Ардент М»: при ближайшем рассмотрении выяснилось, что компания не обладает ни необходимой квалификацией, ни штатом сотрудников с достаточным опытом работы. Так на конкурсе победил «Гипрокон».

Некоторые вопросы в профессиональной среде вызывает и творческий конкурс, на котором представители «Гипрокона» выбирали финальный вариант реконструкции. Уже во время проведения конкурса, эксперты жаловались на крайне скудное его освещение «Судьба здания, поврежденного при пожаре в январе 2015 года, определяется без привлечения авторитетных экспертов, ведущих проектировщиков и специалистов, без учета пожеланий сотрудников ИНИОН РАН, а также без широкого освещения в открытом информационном пространстве», — говорилось в сообщении Союза московских архитекторов (СМА).

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Тем не менее, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов приветствовал результаты и тендера, и конкурса от «Гипрокона». Весной 2017 года на заседании Архитектурного совета Москвы он говорил о «скорее, положительном мнении» об итоговом проект. А спустя полтора месяца Москомархитектура дала добро на начало реконструкции.

Здание библиотеки ИНИОН было демонтировано в июле 2019 года. Через три года на его месте планируется воссоздать сооружение по первоначальному проекту советского архитектора Якова Белопольского.

Пожар в здании библиотеки ИНИОН вспыхнул 30 января 2015 и продолжался более суток. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. В результате пожара было утрачено порядка 15 процентов книжного фонда. Всего в библиотеке хранилось 14,7 миллиона книг.

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