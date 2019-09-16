Названы самые опасные позы для сна

Самая опасная поза для сна — в положении сидя, поскольку она увеличивает внутрибрюшное давление и плохо влияет на сердце. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой, передает РИА Новости.

По его словам, люди, часто спящие сидя, страдают от отеков, кроме того, у них увеличивается риск расширения вен и тромбоза. Сон на боку вредит позвоночнику, а на животе — увеличивает внутрибрюшное давление. Таким образом, наиболее безопасной позой для сна остается положение на спине.

Садовой также порекомендовал россиянам дневной сон. Он отметил, что эта привычка снижает артериальное давление и позволяет почувствовать себя бодрее. В то же время, по мнению кардиолога, важнее не отдыхать в определенное время суток, а ежедневно высыпаться. «Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано», — рассказал эксперт.

Эксперты-сомнологи в сентябре 2018 года рассказали об опасных последствиях сна на животе. Они выяснили, что сон в такой позе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Кроме того, лежа на животе, труднее дышать. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток.

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