Назван самый несчастливый возраст россиянина

Самым несчастливым возрастом для жителей развивающихся стран, в том числе россиян, является 48,2 года. Такую цифру называет профессор Дартмутского колледжа в США Дэвид Бланчфлауэр, пишет Bloomberg.

Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья». Через нее проходит человек в течение всей жизни. В развитых странах (США, Канада, Великобритания, Германия, Япония) он достигает низшей точки в 47,2 года, а в развивающихся (Россия, Украина, Польша, Турция, Китай) — в 48,2 года.

Траектория кривой зависит от того, высока ли средняя зарплата в стране или нет, а также от уровня продолжительности жизни, отмечает в своем исследовании Бланчфлауэр.

Ранее россияне рассказали о необходимом для счастья уровне зарплаты. Согласно результатам опроса сервиса Superjob, в среднем жителю России необходима 161 тысяча рублей, чтобы чувствовать себя счастливым.

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