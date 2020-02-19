Россиян предупредили об опасности недосыпа

Россиян предупредили о таких последствиях постоянного недосыпа, как ожирение, диабет и проблемы с сердцем. Не каждый человек обладает геном короткого сна, который позволяет полностью выспаться за четыре часа, заявил заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в эфире радио Sputnik.

По его словам, сокращать длительность сна с целью увеличить время для работы можно лишь изредка. Из-за постоянного недосыпа организм не будет успевать восстанавливаться, что чревато проблемами со здоровьем. «Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии», — сказал Дорохов.

Он также отметил, что не все люди могут мало спать без последствий для здоровья. Для этого нужен особый ген короткого сна, которым обладала, например, Маргарет Тэтчер. Мало спали также Наполеон Бонапарт, Александр Македонский и Уинстон Черчилль. «Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически», — объяснил Дорохов.

Ранее стало известно, что дневной сон может быть опасен, если заменять им отсутствие ночного. Сон днем может помочь при недосыпе, но он не должен длиться долго. Если человек ложится спать в 10-11 часов вечера, то может поспать еще час днем до четырех часов дня. Если работать приходится ночью, то спать рекомендуется в течение трех-четырех часов сразу после возвращения домой. Это отложит приход сонливости до вечера, а к ночи проблем с засыпанием не возникнет.

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