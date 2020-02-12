Россиян предупредили об опасности храпа

Храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку при нем люди задерживают дыхание. Об этом рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев, передает радио Sputnik.

При храпе люди задерживают дыхание, иногда такие паузы могут длиться по 10 секунд, из-за чего человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, при задержке дыхания мозг вынужден пробуждаться и восстанавливать процесс, что приводит к усталости на следующий день.

Храп также опасен для детей — из-за него ребенок так же недполучает кислород и организм развивается медленнее. Утром ребенок проснется беспокойным, у него может отсутствовать аппетит.

Ранее сообщалось, что дневной сон может быть опасен, если заменять им отсутствие ночного. Сон днем может помочь при недосыпе, но он не должен длиться долго. Если человек ложится спать в 10-11 часов вечера, то может поспать еще час днем до четырех часов дня. Если работать приходится ночью, то спать рекомендуется в течение трех-четырех часов сразу после возвращения домой. Это отложит приход сонливости до вечера, а к ночи проблем с засыпанием не возникнет.

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