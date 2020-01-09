Россиянам назвали правила восстановления режима сна после праздников

Переход из праздничного режима в рабочий у россиян займет около двух недель. За это время стоит приучить себя ложиться и вставать всегда в одно и то же время. Об этом ТАСС сказал руководитель Центра медицины сна МГУ, врач-сомнолог Александр Калинкин.

Главным правилом восстановления режима он назвал полноценный семи-девятичасовой сон каждый день, а не только по выходным. «Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели недосыпают и отсыпаются в выходные», — уточнил врач.

Калинкин рекомендовал ложиться пораньше, около десяти вечера, и просыпаться к семи утра. По его словам, постоянный недосып ведет к плохому настроению, дневной сонливости, проблемам с пищеварением, чрезмерному употреблению кофе и сладкого. Последнее негативно сказывается на качестве сна.

Чтобы легко засыпать и крепко спать, необходимо приглушить свет в комнате и погасить экраны гаджетов. В темноте организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Также важно отказаться от курения и калорийной пищи вечером, не пить алкоголь и напитки с кофеином во второй половине дня. Сомнолог пояснил, что спиртное «фрагментирует» сон и провоцирует раннее пробуждение. Это может привести к хроническим проблемам со сном.

Ранее психолог, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Елена Дозорцева посоветовала гражданам ложиться спать минимум за восемь часов до подъема на работу. Она отметила, что благодаря первой в году короткой рабочей неделе люди смогут перейти в рабочий режим плавно.

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