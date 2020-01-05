Россиянам назвали основы полноценного отдыха

Для полноценного отдыха важно оставить для себя время для размышлений, особенно это касается новогодних праздников. Об этом «Известиям» рассказал психотерапевт Леонид Третьяк.

Возможность ничего не делать, никуда не бежать и взять паузу он назвал основой для расслабления. Это позволяет уйти от так называемого компульсивного принуждения, когда человек навязчиво выполняет какие-то дела. «Чтобы [человек] имел время, когда он может не делать ничего, а просто выбирает, чего ему хочется», — пояснил врач.

Третьяк отметил, что для отдыха не обязательно куда-то уезжать, но важно выстраивать свое время во время отпуска или праздников так, чтобы оно было немного хаотично и не структурировано. По его словам, дополнительную усталость жителю мегаполисов приносит упорядоченность своего времени, четкое расписание вплоть до минут. «Вот так, чтобы человек руководствовался формулой "порадовать себя ничем"», — так психотерапевт описал этот принцип систематизации времени.

В декабре психолог Оксана Пикулева назвала 12 способов избавиться от праздничной депрессии, которая появляется у многих людей из-за стресса, усталости, нехватки денег или одиночества. Среди них — позитивное мышление, благотворительность, составление списков и планов и прочее.

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