Россиян предупредили об опасности бессонной ночи

Отказ от сна из-за праздников способен нанести вред организму и негативно сказаться на работе мозга. Об этих опасностях изданию «Доктор Питер» рассказал невролог Мариинской больницы Андрей Жуков.

По его словам, даже одна бессонная ночь может иметь длительные последствия. Врач предупредил, что в таком случае на 15-20 дней нарушается нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ), с помощью которой проводится исследование тонуса сосудов головного мозга и скорость кровотока. Также отсутствие сна влияет на аппетит, усиливает тягу к калорийным и нездоровым перекусам. Это связано с выбросом адреналина в кровь на фоне стресса из-за сбитого режима.

Чтобы с минимальными последствиями пережить праздник, Жуков посоветовал подольше поспать утром 31 декабря и дополнительно отдохнуть вечером перед приходом гостей. При этом дневной сон не поможет восполнить дефицит ночного, уверен он. Это еще больше собьет режим.

Невролог отметил, что пожилым людям рекомендуется засыпать в новогоднюю ночь до двух часов. Малышей стоит укладывать также максимум в два ночи, дети старше 12 лет должны лечь спать не позже пяти утра. «Еще молодежь может себе позволить гулять до победного, но это не значит, что дефицит сна потом никак не скажется на их здоровье и психическом состоянии», — пояснил Жуков.

Он рекомендовал не переедать на ночь, есть минимум за два часа до сна и избегать алкоголя в качестве снотворного, поскольку он имеет возбуждающий эффект.

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