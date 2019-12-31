Россиянам рассказали о грамотном способе пить в Новый год

Во время празднования Нового года не стоит смешивать разные алкогольные напитки, иначе есть риск развития соматических и психических осложнений. Об этом агентству «Москва» рассказал заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии московского департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

Нарколог отметил, что грамотный способ пить алкоголь — это выбрать один вид спиртного и не менять его на протяжении всего праздника. По его словам, сочетание нескольких напитков опасно, потому что сложно предсказать, как это повлияет на самочувствие.

Кубарев добавил, что повышение градуса во время застолья — это заблуждение. Также он уточнил, что сочетание алкоголя с газировкой может привести к развитию панкреатита и острого холецистита.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн посоветовал россиянам ограничиться одним-двумя бокалами сухого белого вина на Новый год и разнообразить праздник активным досугом, который поможет снизить пагубное воздействие спиртного на организм.

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