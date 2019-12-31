Россиянам назвали 12 способов побороть праздничную депрессию

Причинами праздничной депрессии, которая возникает у некоторых людей во время новогодних и других праздников, могут стать стресс из-за нехватки денег, переутомление, одиночество или ощущение своей ничтожности. Для того, чтобы избавиться от нее, существует 12 методик, рассказала доктор психологических наук Оксана Пикулева, пишет «Росбалт».

Первый способ, который назвала психолог, называется «Найди три "нравится" в любой ситуации». Это помогает переключиться с негативного мышления на позитивное. Во-вторых, настроение поднимет помощь нуждающимся, например, через пожертвования в хоспис, детский дом или приют для животных. Небольшие подарки стоит сделать и себе — в сумме они должны затрагивать все шесть органов чувств (вкус, зрение, слух, обоняние, тактильность и проприоцепция).

Перед началом нового года Пикулева также посоветовала раздать все материальные и нематериальные долги. Например, вернуть книги и ответить на письма. Полезно выбросить хлам из дома, разобрать все завалы с вещами и бумагами. Это освободит пространство для новых приобретений.

Шестая рекомендация заключается в написании писем благодарности людям, которые оказали на человека влияние в этом году. Также Пикулева порекомендовала составить несколько списков. Один — про все хорошее, что случилось за прошедший год. Второй — с мечтами на наступающий год. В третий перечень под названием «Мои 100 нравятся» следует вписать все, что хочется сделать в 2020-м. «Поставьте себе спецплан — много смеха. Смотрите комедии, смейтесь больше!» — добавила она.

Девятый совет — потанцевать в одиночестве, активно размахивая руками. Этот способ позволит повысить уверенность в своих силах. В-десятых, можно придумать фразу-утешение в тяжелые времена — подойдут цитаты, афоризмы строки из песен.

Последняя методика Пикулевой — в разрыве шаблонов. «Делайте то, что раньше никогда не делали. Начните со встречи Нового года — придумайте необычный сценарий. И помните, даже если вы празднуете его в одиночестве, вы не жертва, вы автор своей жизни», — отметила она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!