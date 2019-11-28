Назван процент высыпающихся россиян

Спать рекомендованные врачами восемь часов удается лишь каждому третьему россиянину. Времени на сон не хватает половине (53 процента) граждан, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование проекта Здоровье Mail.ru.

30 процентов опрошенных объяснили нехватку сна бессонницей. Еще 27 процентов заняты неотложными делами, 22 процента работают допоздна.

Каждый второй (50 процентов) просто лежит в темноте, если не может уснуть. Треть (36 процентов) лежат со смартфоном, еще 28 процентов смотрят сериалы, слушают музыку или читают. Снотворное принимают четыре процента респондентов, успокоительные сборы или теплое молоко пьют пять процентов, еще пять предпочитают чай.

Большинство граждан рано встает и поздно ложится. Так, каждый пятый участник опроса (21 процент) просыпается раньше шести утра. Еще 40 процентов — с шести до семи. Позже семи встают 39 процентов респондентов. При этом только треть ложится спать до 23 вечера.

В исследовании приняли участие 7 866 российских пользователей проекта Здоровье Mail.ru. Опрос проводился с 18 по 22 ноября.

Ранее половина работающих россиян рассказала, что не высыпается по будням. Треть из них связали это с переработками и учебой, 27 процентом смотрят телепередачи, играют или читают. Еще 22 процента сообщили о проблемах со здоровьем, 15 процентов плохо спят из-за маленького ребенка.

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