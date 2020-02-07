Российский врач назвал опасность дневного сна

Дневной сон может быть опасен, если заменять им отсутствие ночного. Об этом в статье на сайте «Аргументы и Факты» сообщил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

«Допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал три-четыре часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», — пояснил врач.

По его словам, сон днем может помочь при недосыпе, но он не должен длиться долго. Если человек ложится спать в 10-11 часов вечера, то может поспать еще час днем до четырех часов дня.

Если работа приходится на ночное время, то спать рекомендуется в течение трех-четырех часов сразу после возвращения домой. Это отложит приход сонливости до вечера, а к ночи проблем с засыпанием не возникнет.

Согласно результатам исследования проекта «Здоровье Mail.ru», лишь каждому третьему россиянину удается спать восемь часов в день. Времени на сон не хватает 53 процентам опрошенных. 30 процентов респондентов объяснили нехватку сна бессонницей, 27 процентов ночью занимаются делами, 22 процента поздно уходят с работы.

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