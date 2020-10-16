Диетологи перечислили противопоказанные при головной боли продукты

При головной боли противопоказаны некоторые сорта сыров, цитрусовых, а также другие продукты и напитки. Их в беседе с испанским изданием La Vanguardia перечислили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес.

Они напомнили, что при возникновении частой головной боли следует обратиться к врачу. Но изменения нужно вносить также в рацион питания и в привычки. По советам эксперта, при головной боли нужно отказаться от голубых сыров. В них содержится много гистамина — производного аминокислоты гистидин. По этой же причине надо отказаться от цитрусовых и от авокадо.

По словам Санчеса, большим содержанием гистамина отличается и красное вино. От него людям с головной болью стоит отказаться — наряду с другими алкогольными напитками. Содержится гистамин и в колбасе, а также других мясных продуктов глубокой переработки.

Причиной мигреней также может стать кофе: как его переизбыток, так и резкое сокращение его употребления.

При этом людям, страдающим головной болью, диетологи посоветовали есть каждые три часа. «Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», — пояснила Бакера.