Названы ускоряющие старение продукты

Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые ускоряют старение организма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что потребление сахара может стать причиной повреждения липидов и белков в организме. Это приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.

Также авторы указали на то, что в фастфуде, жареной и жирной пище, маргарине и консервах содержатся трансжиры, увеличивающие риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, она наносят вред кровеносным сосудам и замедляют кровоток в коже.

Кофе, продукты из переработанного мяса и соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи. Также отмечается, что пряная пища расширяет сосуды, а это, в свою очередь, приводит к возрастным изменениям кожи.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Он рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. По его мнению, следует выпивать две-три чашки зеленого чая ежедневно. В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Кроме того, Гинзбург советует есть горький шоколад без добавленного сахара.

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