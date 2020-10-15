Российский диетолог рассказала о влиянии чая для похудения на вес

Чай для похудения представляет из себя напиток из растительного сырья и может повлиять на чувство голода, тонизировать или успокаивать нервную систему, но не помогает в снижении избыточного веса. Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, передает агентство «Москва».

Стародубова уточнила, что компоненты таких напитков обладают слабительным или мочегонным действием, являясь при этом вспомогательным средством. Чтобы достичь нормальной массы тела, надо заниматься спортом и правильно питаться.

Злоупотребление такими чаями может привести к проблемам со здоровьем — нарушению водно-электролитного баланса, дефициту витаминов, нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Ранее сообщалось, что продукты с рафинированными углеводами могут привести к сахарному диабету и ускорить старение организма, потому что продукты с белой мукой и крахмалом в составе мешают биосинтезу белка.