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В Роспотребнадзоре оценили эффективность рыбьего жира от коронавируса

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Фото: Pixabay

Рыбий жир и другие пищевые добавки не могут эффективно защищать от коронавируса, но он все равно полезен для здоровья. Такую оценку РИА Новости дала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Она отметила, что в рыбьем жире много витаминов A и D. Он способен укреплять иммунитет, оказывает противовоспалительный эффект, улучшает обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы. Однако если пить его и игнорировать другие средства профилактики инфекции, то желаемого эффекта это не даст.

«Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой», — пояснила Вершинина.

Ранее в Норвегии ученые собрались испытать эффективность рыбьего жира для профилактики COVID-19. Для этого они привлекут около 70 тысяч добровольцев.


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