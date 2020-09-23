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Россиянам назвали самую полезную рыбу

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Самой полезной рыбой считается та, что обитает в холодных северных морях и водоемах. Это треска, минтай, пикша, камбала, селедка. Их радио Sputnik назвал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По его словам, в северной рыбе много жира, который содержит большое количество непредельных кислот, то есть омега-3. «Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы», — сказал Фомин.

Он отметил, что диетологи считают морскую рыбу более полезной, но многие люди предпочитают ей пресноводную. Обычно это лещ, вобла, судак, карп, сазан. Это связано в том числе с привычкой из детства и регионом проживания. Например, пресноводную рыбу активно покупают в Ростовской и Астраханской областях, части Сибири. Морская рыба популярна в Мурманске, Владивостоке, Хабаровске, там же ее и вылавливают. В Центральной России 90 процентов продаж приходится на морскую рыбу.

Собеседник радио посоветовал россиянам следить за происхождением рыбы и экологичностью района, тогда любая рыба будет приносить организму пользу.

Ранее врач-диетолог Елена Чигия сравнила полезность мяса и рыбы, отметив, что в морепродуктах пользы больше благодаря насыщенным жирам. По ее словам, рыба улучшает общее самочувствие, положительно влияет на работу сердца, снижает уровень холестерина в крови, повышает иммунитет.

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