Названа польза рыбных консервов

Рыбные консервы являются источником белка, а также незаменимых жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

По ее словам, консервированная рыба, вопреки расхожему мнению, не теряет полезных элементов — витаминов D, группы В, особенно В12, фосфора, кальция, селена, цинка. Эти соединения необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем организма.

Солнцева рассказала, что чемпионом по содержанию витамина D и омега-3 жирных кислот является печень трески, тогда как тунец держит лидерство по количеству белка, содержащего все незаменимые аминокислоты и усваиваемого организмом человека на 95 процентов.

Диетолог уточнила, что лучше отказаться от приобретения консервов в томатном соусе или масле, поскольку в таком продукте омега-6 превалирует над омега-3 в десятки раз, негативно влияя на метаболизм холестерина.

Несмотря на всю пользу консервов, врач рекомендовала не упортеблять их каждый день из-за соли, которая в одной банке может достигать суточной нормы потребления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!