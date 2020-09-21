Названо лучшее филе трески

Эксперты Роскачества провели повторное исследование замороженного филе трески и назвали лучшие бренды. Данные проверки есть в распоряжении «Ленты.ру».

Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах, тогда главным нарушением была фальсификация продукции (подмена атлантической трески более дешевым видом рыбы). В этом году эксперты повторно исследовали филе трески семи торговых марок: «Бухта изобилия», «ВкусВилл», «Каждый день», Agama, Fish House, Polar, а также «Фландерр» — новичок проверки.

По результатам лабораторных испытаний филе трески Fish House получило максимальный балл. Рыба марки «Каждый день» также признана качественной и безопасной (ранее в ней находили кишечную палочку). Оба производителя получили по пять баллов.

В продукции Polar был обнаружен недостаток: масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической (оценка — 2,88 балла). По этой же причине рейтинг марки «Бухта изобилия» был понижен до 3,5 балла.

В филе трески «ВкусВилл» нарушений не обнаружили (эксперты поставили марке 4,88 балла), как в треске «Фландерр».

Ранее Роскачество провело повторное исследование продающихся в России маринованных огурцов. Самую хорошую оценку получила продукция марки «Пиканта», чей рейтинг вырос до 4,65 балла, а следом идет марка Green Ray — рост до 4,45 балла.